2024-03-27 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً".

وأضافت ان "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة"، مشيرة الى ان "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".