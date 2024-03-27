التخطيط تعلن حسم 90% من المشاريع المتلكئة خلال العام الجاري

2024-03-27 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء ، حسم 90% من المشاريع المتلكئة خلال العام الجاري وحسم ملف المستشفيات فيها بالكامل.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عملت من خلال لجان عالية المستوى برئاسة وزير التخطيط على حل مشكلات المشاريع المتلكئة التي تركز بالدرجة الأساس على المشاريع الخدمية ومشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس التي تحظى بأولوية ضمن البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء وضمن توجهات وزارة التخطيط".وأضاف، أنه "حين استلمت الحكومة مهامها كان لدينا 1452 مشروعا متلكئاً، وهذه المشاريع تشمل مختلف قطاعات التنمية في مجالات الصحة والاتصالات والمباني والخدمات والزراعي والصناعي وقطاعات أخرى، وشكلت لجان عالية المستوى برئاسة وزير التخطيط لإيجاد حلول".وبين، أنه "نجحت اللجنة أولاً في ملف المستشفيات وكان لدينا 71 مستشفى متلكئا بسعات سريرية مختلفة تبدأ من خمسين سريرا كحد أدنى إلى 600 سرير كحد أعلى، وعولجت مشاكل كل هذه المستشفيات بالكامل واستؤنف العمل في النسبة الأكبر منها وهنالك ما ينتظر إكماله وإنجازه هذا العام ومن بينها مستشفى الشعب".ونبه، إلى أن "ملف المشاريع المتلكئة سيحسم بنسبة 90% خلال هذه السنة 2024 وما تبقى سينجز في العام المقبل لكل المشاريع المتلكئة التي أنفقت عليها حوالي أربعة تريليونات دينار دون تحقيق تقدم في السنوات السابقة".