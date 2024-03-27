اسعار الدولار مع إغلاق بورصات بغداد واربيل

2024-03-27 17:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147600 دينار مقابل 100 دولار، حيث سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 148200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار.