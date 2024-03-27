2024-03-27 17:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي العروبة السعودي مع المدرب العراقي علي طالب لتدريب فريق العروبة السعودي في دوري كرة الصالات السعودي.

وقال علي طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "التجربة الاحترافية الثانية بالنسبة له في كرة صالات الخليجية بعد رحلته الاحترافية في دولة الإمارات قبل موسمين.

وأضاف أنه يسعى لبناء فريق جيد في الدوري السعودي يسعى من خلاله التنافس على الدوري هناك، مبيناً أن العقد مع نادي العروبة السعودي يمتد لموسم واحد وقد تم الاتفاق على البنود مع الإدارة.

وكان مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات سابقاً علي طالب، قد تعاقد مع إدارة نادي الحصن الإماراتي لقيادة فريقها لكرة الصالات.

يشار إلى أن منتخب شباب العراق تحت قيادة المدرب علي طالب حقق وصافة بطولة آسيا للشباب لكرة الصالات تحت 20 عاماً، في 2017 التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، والمركز الخامس في أولمبياد الأرجنتين 2018.