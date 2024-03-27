تأجيل مباراة الشرطة والحلة بدوري السلة الممتاز بسبب بطولة غرب آسيا

2024-03-27 17:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تأجيل مباراة الشرطة ونادي الحلة المقررة مساء اليوم الأربعاء الى الشهر المقبل.

وقال مدير اعلام اتحاد السلة عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة الشرطة والحلة المقررة اقامتها في بغداد لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة تم تأجيلها وتغيير موعدها المقرر مساء اليوم في التاسعة والنصف الى يوم الاحد الموافق 7 من شهر نيسان المقبل بنفس التوقيت".

واضاف ان "تغيير الموعد جاء لاتباط نادي الشرطة ببطولة غرب اسيا (وصل) ولقائه المقبل مع ناد ايراني".

على صعيد اخر، ذكر فالح ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة حدد موعد الاجتماع الاعتيادي للجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة السلة والذي سيعقد يوم السبت الموافق 2024/4/20 عند الساعة 12 ظهراً في قاعة اجتماعات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في بغداد.