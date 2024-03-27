تجريم عقوق الوالدين واهانة السلطات وحصانة للنائب.. تفاصيل "تعديل قانون العقوبات"

2024-03-27 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، تفاصيل التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون العقوبات العراقي النافذ.

وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي".

واضاف، انه "تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية".

وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسته اليوم على تعديل قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969، بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس.