2024-03-27 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري،" مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام "مسؤولية أخلاقية".

وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة للمجلس، "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة".

وأضاف، "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها".

وتابع بارزاني، "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، مبينا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة".

وتابع قائلا "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، اضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن احور تأخر الضمان الاجتماعي".

وأضاف بارزاني، "وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".

وأعرب بارزاني، عن أمله بأن "تكون هذه القرارات مساعدة لشعب كردستان"، مقدما شكره "لصمودهم".

كما تمنى، أن "نتمكن من عبور هذه المرحلة وتكون هذه بداية لرفع الحصار المفروض على اقليم كوردستان وانهاء الأزمة الاقتصادية في كوردستان"، مؤكدا ضرورة "التوصل الى نتائج جيدة مع الحكومة الاتحادية لجميع المشاكل العالقة".

وأوضح "نحن التزمنا بكل الواجبات وسنواصل جهودنا لنتمكن من خدمة شعب كوردستان اكثر".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن بوقت سابق اليوم الاربعاء، عن جملة قرارات تتعلق برواتب موظفي الإقليم والاعفاءات من الضرائب.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، عقد جلسته في وقت سابق اليوم، وتضمنت جملة من القرارات ابرزها توزيع رواتب شهر شباط الماضي وإعداد قائمة توزيع الرواتب لشهر اذار جاري".

وأضاف المصدر، "كما تضمنت القرارات توزيع الأراضي على المعلمين والموظفين غير المستفيدين"، لافتا الى انها "تضمنت أيضا إعفاء قروض الماء والكهرباء والمرور بنسبة 20%".

يشار الى ان بارزاني، قال خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأحد مساجد أربيل، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قراراً يصبُّ في مصلحة شعب كردستان.