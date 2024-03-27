الفياض والسفير الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

2024-03-27 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وأهمية تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات، كما بحث الجانبان ملف تعزيز التعاون لترسيخ الأمن وإدامة الاستقرار".

وتابع البيان، أن "السفير الإيراني أشاد بالدور الذي يضطلع به الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".