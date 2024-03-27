2024-03-27 17:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وثق مقطع فيديو، قيام إثنين من شرطة المرور، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024) بالاعتداء على مواطن وسط العاصمة بغداد.

وبحسب الفيديو تلقته "بغداد اليوم"، فان اثنين من المرور اعتديا بالضرب على مواطن اثناء محاولة صعوده بإحدى سيارات الدورية في منطقة العلاوي وسط ذهول المارة".

ولم تعرف الأسباب التي دفعت الشرطيين للاعتداء على المواطن.

وطالب مواطنون وثقوا الحالة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساته.

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