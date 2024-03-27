وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وفك الاختناقات المرورية

2024-03-27 18:24:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وفك الاختناقات المرورية.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر الوزارة؛ لمناقشة عمل مديرية المرور العامة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من المستشارين ومديري المرور".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا العديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، فضلاً عن بحث تكثيف الجهود من أجل فك الاختناقات المرورية ووضع المعالجات الفورية والسريعة في الشوارع التي تشهد زخماً مرورياً خاصة خلال هذه الأيام".