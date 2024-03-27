نواب دهوك: وفاة 4 أشخاص وتضرر 1700 منزل جراء السيول

2024-03-27 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أعضاء مجلس النواب عن محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة أشخاص وتضرر 1700 منزل و248 عجلة و25 مشروعاً حكومياً، جراء السيول والفيضانات التي ضربت المحافظة.وبين نواب المحافظة في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه لإعلان تقريرهم الخاص بالسيول والفيضانات التي ضربت دهوك وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "توفي أربعة أشخاص وأصيب آخرون ونقل 1600 شخص إلى الفنادق بعد غرق منازلهم".وأوضحوا، "تضرر 1700 منزل و248 عجلة و25 مشروعاً حكومياً وعدد من المحلات التجارية فضلاً عن مواقع المواشي".