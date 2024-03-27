2024-03-27 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على استضافة الضباط المتهمين بتهريب المدان أحمد شايع في مجلس النواب. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، إلى وزير الداخلية، حصلت عليها منصة “إيشان”، فإن “موافقة رئيس الوزراء حصلت على ما ورد بكتاب مجلس النواب بشأن حضور الضباط المدرجة أسمائهم بالكتاب أعلاه الذي يبدأ بالتسلسل […]

ظهرت المقالة هروب شايع.. البرلمان يحقق مع 15 ضابطاً بموافقة السوداني أولاً على Eishan.