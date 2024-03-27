2024-03-27 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات. وقالت الوزارة في بيان، ان “وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً”. وأضافت ان “هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة”، […]

ظهرت المقالة أين ذهبت تصريحات “الاكتفاء الذاتي”؟.. العراق يتعاقد مع شركة إيرانية جديدة لتوريد الغاز لمحطات الكهرباء أولاً على Eishan.