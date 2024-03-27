2024-03-27 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وقال بيان للحشد، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وأهمية تنسيق […]

ظهرت المقالة هل تفضل إيران بقاء الفياض على رئاسة الحشد الشعبي؟ أولاً على Eishan.