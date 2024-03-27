ما الدول التي تضم أكبر عدد للمليارديرات في العالم؟

2024-03-27 18:32:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع عدد مليارديرات العالم 5 إلى 3279 شخصاً من مستويات 2023، مع وجود الصين أعلى القائمة على مستوى الدول، ونيويورك على مستوى المدن. ووفقاً لقائمة أثرياء العالم لدى Hurun Research Institute، بلغ عدد المليارديرات في الصين 814 شخصاً، ومع ذلك فهو مستوى أقل بمقدار 155 شخصاً مقارنة بعام سابق. أما أميركا فجاءت بالمركز الثاني، وبلغ عدد المليارديرات هناك 800 شخص. بينما حلت الهند بالمركز الثالث وبواقع 271 شخصاً. وجاء رجل الأعمال الصيني ومؤسس شركة المياه المعبأة والغازية Nongfu Spring تشونغ شانشان في المركز الأول كأغنى رجل في الصين. أما أغنى رجل في آسيا فهو الملياردير الهندي موكيش أمباني، ويبلغ صافي ثروته مستويات 110 مليارات دولار. هذا وأضافت أميركا 109 مليارديرات جديداً إلى قائمتها في 2023. وكان الذكاء الاصطناعي التوليدي سبباً رئيسياً لزيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء في أميركا. وجاءت الهند بالمركز الثاني بعد أميركا على مستوى الزيادة في عدد المليارديرات بواقع 84 مليارديراً جديداً. أكبر 10 دول من حيث المليارديرات: 1 الصين 814 مليارديراً 2 أميركا 800 ملياردير 3 الهند 271 مليارديراً 4 بريطانيا 146 مليارديراً 5 ألمانيا 140 مليارديراً 6 سويسرا 106 مليارديرات 7 روسيا 76 مليارديراً 8 إيطاليا 69 مليارديراً 9 فرنسا 68 مليارديراً 10 البرازيل 64 مليارديراً المدن الآسيوية تسيطر على قائمة المليارديرات أما على مستوى المدن، كانت نيويورك في المركز الأول عالمياً، إذ بلغ عدد المليارديرات هناك 119 شخصاً، بينما حلت لندن في المركز الثاني بواقع 97 شخصاً. وأزاحت مومباي بكين وأصبحت عاصمة مليارديرات آسيا، وذلك لأول مرة على الإطلاق التي تصبح فيها المدينة الآسيوية في موقع الريادة في هذا النطاق. فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً بواقع 92 شخصاً. أكبر 10 مدن من حيث المليارديرات: 1 نيويورك 119 مليارديراً 2 لندن 97 مليارديراً 3 مومباي 92 مليارديراً 4 بكين 91 مليارديراً 5 شنغهاي 87 مليارديراً 6 شنجن 84 مليارديراً 7 هونغ كونغ 65 مليارديراً 8 موسكو 59 مليارديراً 9 نيودلهي 57 مليارديراً 10 سان فرانسيسكو 52 مليارديراً