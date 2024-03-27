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تراجع طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لأسعار الصرف

تراجع طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لأسعار الصرف
تراجع طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لأسعار الصرف
2024-03-27 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف أمام الدينار، في إغلاق البورصات المحلية ببغداد والمحافظات مساء اليوم الأربعاء (27 آذار 2024).

وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد:   147,600 دينار 

اربيل:   147,250 ديناراً

بصرة:  147,900 دينار

نجف:    147,800 دينار

موصل:   147,400 دينار 

كركوك:  147,300 دينار 

سليمانية:  147,300 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بسعر 1320 دينارا.





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