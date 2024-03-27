تراجع طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لأسعار الصرف
2024-03-27 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف أمام الدينار، في إغلاق البورصات المحلية ببغداد والمحافظات مساء اليوم الأربعاء (27 آذار 2024).
وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):
بغداد: 147,600 دينار
اربيل: 147,250 ديناراً
بصرة: 147,900 دينار
نجف: 147,800 دينار
موصل: 147,400 دينار
كركوك: 147,300 دينار
سليمانية: 147,300 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بسعر 1320 دينارا.