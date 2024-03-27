تراجع طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لأسعار الصرف

2024-03-27 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف أمام الدينار، في إغلاق البورصات المحلية ببغداد والمحافظات مساء اليوم الأربعاء (27 آذار 2024).

وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد: 147,600 دينار

اربيل: 147,250 ديناراً

بصرة: 147,900 دينار

نجف: 147,800 دينار

موصل: 147,400 دينار

كركوك: 147,300 دينار

سليمانية: 147,300 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بسعر 1320 دينارا.















