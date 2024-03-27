المندلاوي: العراق يشهد تنافسا بين كبرى الشركات العالمية للاستثمار

2024-03-27 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن العراق يشهد تنافسا بين كبرى الشركات، فيما اشار الى ان مجلس النواب حريص على تدفق الرصينة منها للبلاد.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، عدد من رؤساء الشركات الصينية العاملة في العراق، بحضور رئيس لجنة الاستثمار، حسنين الخفاجي، ونائب رئيس لجنة النفط والغاز، علي مشكور وجرى خلال اللقاء، بحث المشاريع التي تقوم الشركات الصينية بالعمل على تنفيذها في مجالات الطاقة والبنى التحتية والطرق والجسور وغيرها، ونسب الإنجاز المتحققة فيها، فضلاً عن التحديات التي تواجهها، حيث تعهد المندلاوي على تذليل هذه المعوقات ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة".وقال المندلاوي، بحسب البيان أن "العراق يشهد تنافسا بين كبرى الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات"، مبدياً "دعم مجلس النواب عبر رئاسته ولجانه النيابية المعنية واعضاءه كافه، عبر تشريع القوانين التي تسهم في تشجيع وتدفق الشركات الرصينة منها إلى البلاد".ودعا الشركات الصينية إلى "فرص استثمارية طويلة الأمد وتعاون مشترك ومستدام".