المندلاوي يدعو الشركات الصينية لاستثمارات طويل الأجل وتعاون مستدام في العراق

2024-03-27 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع استثمارية طويل الأجل وتعاون مستدام في العراق، مؤكداً دعمه لتشريع القوانين التي تسهم بتدفق الشركات الرصينة إلى البلاد.

وقال المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال لقائه بعدد من رؤساء الشركات الصينية، إن "العراق يشهد تنافساً بين كبرى الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات".

وأكد "دعم مجلس النواب عبر رئاسته ولجانه النيابية المعنية وأعضائه كافة، عبر تشريع القوانين التي تسهم في تشجيع وتدفق الشركات الرصينة منها إلى البلاد".

ودعا المندلاوي الشركات الصينية إلى "الدخول بفرص استثمارية طويلة الأمد وخلق تعاون مشترك ومستدام".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث المشاريع التي تقوم الشركات الصينية بتنفيذها في مجالات الطاقة والبنى التحتية والطرق والجسور وغيرها، ونسب الإنجاز المتحققة فيها، فضلاً عن التحديات التي تواجهها.

وتعهد المندلاوي بتذليل هذه المعوقات ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.