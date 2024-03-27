الصحة: حملات تفتيش يومية مستمرة لضبط الأدوية غير الخاضعة للمواصفات

2024-03-27 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجحددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شرطا لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي مستحضر دوائي، فيما أشارت الى استمرار حملات التفتيش اليومية لضبط أي أدوية غير خاضعة للمواصفات المعتمدة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يمكن استيراد أو تصنيع أو تداول أي علاج أو مستحضر دوائي أو مستلزم طبي إذا لم يكن خاضعا إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وبعد تصنيعه أو استيراده يخضع لفحص عينات عشوائية ويجب أن تكون هذه العينات أن تنجح في الاختبارات بالمؤسسة المختصة في وزارة الصحة قبل أن يطلق للصرف".وأضاف، أن "ما يثار حول موضوع تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية هو من مسؤولية الجهات المسؤولة عن المنافذ الحدودية والجهات الأمنية"، مشيرا، إلى أن "وزارة الصحة مستمرة بحملات التفتيش بشكل يومي صباحاً ومساء من خلال دائرة التفتيش في مركز الوزارة أو الأقسام والشعب في بغداد والمحافظات بالشراكة النقابات والجهات الأمنية، لضبط أي أدوية غير خاضعة للمواصفات المعتمدة.وذكر، "في حال ضبط أي أدوية أو مستلزم صحي أو طبي غير خاضع للمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة يتم إحالة المخالف إلى الجهات العدلية ومحاسبته وفق القانون".