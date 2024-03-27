الاتحاد العراقي يقرر إعادة مباراة وحرمان جمهور أحد الأندية ومعاقبة لاعب

2024-03-27 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الأربعاء، إعادة مباراة ناديي نفط البصرة والشرطة لكرة الصالات، على أرض محايدة، وذلك بعد حالة من الفوضى شهدتها المباراة السابقة.

جاء ذلك، خلال مناقشة تقرير حكم مباراة فريقي الشرطة والمضيف نفط البصرة، ضمن بطولة كأس العراق لكرة قدم الصالات (الدور ربع النهائي) في صالة نفط البصرة والتي جرت بتاريخ (9/3/2024) والمرفق معها فيديوعات (cd)، واطلعت اللجنة على كتاب نادي الشرطة بالعدد (568) المؤرخ (18/3/2024) وتقرير مشرف المباراة.

وسيتم تحديد الموعد الجديد من قبل لجنة الصالات استنادا لأحكام المادة (1:7/4) و بدلالة المادة (9:7) من لائحةِ دوري كرة الصالات للمحترفين للموسم (2023/2024).

كما قررت لجنة الانضباط، معاقبة لاعب نادي نفط البصرة المحترف الإيراني (علي رفيعي) الذي يحمل الرقم (6) بالحرمان من اللعب لمباراتين استناداً لأحكام المادة (7:7/ثانيا/2/ب/1/ا) من لائحةِ دوري الصالات.

وكذلك حرمان جماهير نادي نفط البصرة من حضور المباريات حتى نهاية البطولة استناداً لأحكام المادة (12/2/1/د) و بدلالة المادة (67/1) من لائحةِ الانضباط.