2024-03-27 19:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، بتكليف المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع بمنصب معاون رئيس اركان الجيش للادارة بدلا من الفريق الركن سعد مزهر العلاق.





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تكليف الفريق الركن جواد كاظم طخاخ بمهام معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، بدلا من العلاق".

واوضح انه "تم تكليف الفريق الركن جاسم التميمي بمهام المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع بدلا من الفريق جواد طخاخ".