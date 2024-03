2024-03-27 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي أن هنالك تغييرات إدارية ستطال مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار بعد شهر رمضان المبارك. و أوضح الناشي في لقاء له بثته إذاعة الناصرية أنه تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة عمل مدراء الدوائر الخدمية لتقييم عملهم خلال الفترة...

The post إذاعة الناصرية: عضو مجلس ذي قار عزة الناشي يكشف عن تغييرات ادارية في الدوائر الخدمية بعد شهر رمضان appeared first on شبكة اخبار الناصرية.