2024-03-27 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت وثيقة صادرة عن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي بتوجيه الوحدات الادارية لاكمال متطلبات التعيين ضمن الـ 9577 درجة وظيفية.وذكر الابراهيمي بحسب وثيقة تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان على الوحدات الادارية اكمال جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمين وتزويدهم بالمعاملات الاصلية وتسليمها الى اللجنة المختصة في ديوان المحافظة.واضاف، ان هذه...

The post محافظ ذي قار يكشف عن اجراءات جديدة لاكمال متطلبات المتقدمين للتعيين ضمن الـ 9 الاف درجة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.