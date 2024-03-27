2024-03-27 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 17821 مراجعا ليوم الثلاثاء 26 آذار للعام 2024. واوضحت، في بيان لها تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه إنه تم إجراء 158 عملية جراحية في المستشفيات التابعة لها. واضاف البيان أنه تم تقديم خدمات الفحوصات المختبرية...

The post صحة ذي قار: أكثر من 17 الف مراجع قدمت لهم الخدمات الطبية والعلاجية خلال يوم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.