لخفض الديون.. إيطاليا تبيع حصة من أقدم بنك في العالم

2024-03-27 19:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قامت الحكومة الإيطالية ببيع ما نسبته 12.5 بالمئة ​​من بنك مونتي دي باشي دي سيينا، أقدم البنوك في العالم، مقابل حوالي 650 مليون يورو 704 ملايين دولار كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، بخصم نسبته 2.5 بالمئة على سعر إغلاق سهم مونتي باشي، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس الثلاثاء في بيان. ويعد تسعير البيع أعلى بنسبة 42 بالمئة من الطرح الحكومي السابق في نوفمبر. وعقب البيع، سيظل لدى إيطاليا حصة تبلغ 26.7 بالمئة بالبنك. وعملت بنوك كل من بنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وسيتي غروب غلوبال ماركتس أوروبا، وجيفيريز، وميديوبانك كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للصفقة. وبحسب تقرير بلومبرغ، فسيتم استخدام عائدات البيع لخفض ديون إيطاليا الضخمة، مما يغذي برنامج الخصخصة الذي أطلقته الإدارة اليمينية الحالية بقيمة مستهدفة 20 مليار يورو. وتأسس بنك مونتي باشي عام 1472، وشهد العديد من السنوات الصعبة كان أبرزها عام 2009، بعد أن تضرر النك نتيجة القروض المتعثرة.