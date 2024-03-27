2024-03-27 20:48:09 - المصدر: منصة إيشان

رعى رئيس الجمهورية عبد الطيف جمال رشيد، مأدبة افطار داخل قصر السلام الجمهوري، حضرها عدد من الوزراء. وقال بيان رئاسي تلقته “إيشان”، إن “رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، عدداً من السادة الوزراء”. وبحسب البيان فقد “تبادل الرئيسخلال اللقاء، التهاني والتبريكات مع السادة الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك”.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يرعى مأدبة إفطار لتبادل “التهاني والتبريكات” بحلول رمضان مع الوزراء أولاً على Eishan.