2024-03-27 20:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أظهر تصنيف أميركي جديد لنقاوة الهواء في أكثر من مئة دولة إلى احتلال العراق المرتبة ما قبل الأخيرة بمؤشر تلوث الهواء، في المقابل حلت آيسلندا بالمرتبة الأولى في ترتيب الدول بالهواء النقي. واحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثا، فيما جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية خلال عام 2022، وذلك […]

ظهرت المقالة بغداد تحتل المركز 13 بين مدن العالم.. العراق ينافس على صدارة الدول الأكثر تلوثاً أولاً على Eishan.