2024-03-27 20:48:09 - المصدر: منصة إيشان

جدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، هجومه على المحكمة الاتحادية، بعد قراراتها بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم وقانون انتخابات برلمان كردستان. وقال بارزاني خلال استضافته السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المبادر للانتخابات ونقل الشرعية الثورية الى الشرعية القانونية منذ عام 1991 ودائما ما حصل على المركز […]

ظهرت المقالة مسعود بارزاني يوسع هجومه ضد المحكمة الاتحادية ويربط قراراتها بـ “أجندات خارجية” أولاً على Eishan.