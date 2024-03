2024-03-27 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن نتائج زيارته الاخيرة للعتبة الحسينية والاتفاق على مشاريع خدمية مختلفة يتم تنفيذها في المحافظة.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه تم الاتفاق على انشاء مدينة طبية متكاملة ومستشفى للاورام السرطانية ومشروع لمدارس وارث المتكاملة وفرع لجامعة وارث وشمول العوائل...

The post محافظ ذي قار يعلن عن مشاريع طبية وتعليمية مرتقبة للعتبة الحسينية في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.