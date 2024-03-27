وزير العمل يعلن تحقيق تقدم في نظام الدفع الإلكتروني

2024-03-27 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم في مفاصل الوزارة بمجال الدفع الإلكتروني.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزير الأسدي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاكات المتقدمة، وأكد خلال الاجتماع على متابعة تبسيط الإجراءات في التعامل مع المواطنين لكون الوزارة تتعامل بشكل مباشر مع الفئات الهشة والضعيفة"، مشددا على "ضرورة تقديم المساعدة والاستمرار دون أي عرقلة في إنجاز معاملات المواطنين وبأسرع وقت ممكن".وأوضح الأسدي- وفقا البيان- أن "الوزارة حققت مراحل متقدمة في تفعيل وتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني (POS) في الدوائر والهيئات كافة، وذلك استنادا إلى توجهات الحكومة وتأكيدات رئيس الوزراء".وأشار البيان، أن "الوزير الأسدي ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها الاهتمام بواجهات بنايات الوزارة وهيئاتها ودوائرها وتوجيه دائرة المشاريع والإعمار بمتابعة الموضوع، وكذلك التأكيد على الاهتمام بالاستعلامات في الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات وتهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المراجعين وتوفير كل الاحتياجات الاساسية لذلك".وتابع، أن "الاجتماع ناقش البرنامج المقترح للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مذكرتي تفاهم في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك في مجال الحماية الاجتماعية، فيما نوقش موضوع المفصولين السياسيين من خلال دراسة أعدتها دائرة التخطيط والدراسات، إذ وجه الوزير دوائر الوزارة بتحديد احتياجها من موظفي الفصل السياسي وقيام دائرة التخطيط بإعداد دورات لتطوير مهاراتهم في كل دوائر الوزارة".