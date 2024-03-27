الداخلية: سيطرنا ولأول مرة على تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98 بالمئة

2024-03-27 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، السيطرة لأول مرة على تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98 بالمئة.وذكر الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لأول مرة حققت وزارة الداخلية نسبة 98% في السيطرة على تهريب المشتقات النفطية خلال الفصل الأول من عام 2024".وأضاف، أن "الوزارة صادرت 3 ملايين ونصف المليون لتر، نتيجة عمليات التهريب خلال الفترة المذكورة".