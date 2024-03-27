أربيل.. اندلاع حريق في معرض لمركبات حمل كبيرة (فيديو)

2024-03-27 21:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في عدة مخازن ومعرض لمركبات الحمل بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحريق اندلع مساء اليوم في مخزن للمناديل الورقية ومن ثم توسع ليصل إلى عدة مخازن أخرى قريبة ومعرض لمركبات الحمل الكبيرة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وباشرت بالسيطرة على ألسنة النيران".

واوضح مراسلنا ان "مكان المخازن الذي اندلع فيها الحريق تقع على طريق اربيل كركوك في قضاء قوشتبة"، مبينا ان "اسباب الحريق لم تعرف الى الان".