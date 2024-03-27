تداعيات شبكة "الابتزاز الأمني".. حكم قضائي بحق مدير صفحة "العميد الكاظمي"

2024-03-27 21:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بصدور حكم قضائي بالحبس لمدة سنة واحدة بحق شخص يدعي أنه إعلامي، يقوم بابتزاز الضباط والمنتسبين الأمنيين، مرجحاً أن المدان هو من يدير صفحة "العميد الكاظمي" المتورطة في شبكة "الابتزاز الأمني".

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة استئناف بغداد الرصافة بتاريخ 27 آذار/ مارس الجاري، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد أصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، لقيامه "بابتزاز وسب وشتم ضباط وموظفين في الدولة العراقية".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المدان يدير صفحة على موقع (فيسبوك) يقوم من خلالها بالتجاوز على القادة والضباط الأمنيين لابتزازهم"، مبيناً أن "الدعوى تم رفعها أمام المحكمة من قبل ضابط تعرض للإساءة والابتزاز من قبل المدان".

ورجح المصدر أن "المدان هو من يدير صفحة (العميد الكاظمي) ضمن شبكة الابتزاز الأمني، بحسب المعطيات الأولية"، مضيفاً أن "لدى المدان استمارة سوابق بتهم السرقة".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، قد أعلن في 20 آذار/ مارس الجاري، قد أعلن عن اكتشاف شبكة "ابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".

وأضاف "وعليه قررت هذه اللجنة إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".

ولاحقاً كشف مصدر أمني مطلع، عن أسماء الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الإمرة بعد تفكيك شبكة لـ"الابتزاز" الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة تضمنت مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، حيث تمت إحالته إلى إمرة وزارة الداخلية، وكذلك مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق، وتمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع".

وبين المصدر أن "القائمة ضمت أيضاً 14 ضابطاً برتب نقيب، ومقدم، وعقيد، ولواء، من وزارتيّ الداخلية والدفاع".

فيما كشف مصدر في وزارة الداخلية، لوكالة شفق نيوز، أن "الشبكة تضم نحو 40 ضابطاً من وزارة الداخلية فقط".