بعد ان كان 63 تريليونا في 2023.. ارتفاع عجز موازنة 2024 الى 80 تريليون دينار

2024-03-27 21:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير التخطيط، محمد تميم، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.

وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة المالية تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة برئاسة عطوان العطواني، استضافت اليوم ، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة".

وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن "الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها".

ولفت الى، ان "اللجنة بحثت يوم أمس في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات ادراج وتمويل المشاريع الخدمية والستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض اليوم طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها".

ووجه العطواني سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، وأجاب الأخير "بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، ان "اللجنة تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".

وكشف العطواني عن ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".

وقال وزير التخطيط، ان وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وانها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات.



