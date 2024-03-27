دون تفسير آلية احتساب النسبة.. الداخلية تقول أنها حققت 98% في السيطرة على تهريب المشتقات

2024-03-27 21:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، تحقيق نسبة 98% بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية منذ بداية العام الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لأول مرة وزارة الداخلية تحقق نسبة 98 % في السيطرة على تهريب المشتقات النفطية خلال الفصل الأول من عام 2024".

واضاف، انه "تمت مصادرة 3 ملاين ونصف المليون لتر نتيجة عمليات التهريب خلال الفترة المذكورة".

ومن الملاحظ ان الوزارة لم تكشف الية احتساب النسبة، هل ان التهريب انخفض بنسبة 98% خلال الاشهر الثلاثة الاولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ام ان الوزارة سيطرت على 98% من كميات التهريب المعتادة.

كما ان وزارة النفط تقدر كمية المشتقات النفطية التي تتعرض للتهريب يوميًا بنحو 3 ملايين لتر الامر الذي رفع استهلاك البنزين من 27 الى 30 مليون لتر يوميًا، في حين تتحدث الداخلية عن ضبط 3.5 مليون لتر خلال 3 اشهر.