2024-03-27 21:48:09 - المصدر: منصة إيشان

توفي المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق، محمد الهنداوي، بعد تعرضه لوعكة صحية أنهت حياته عن عمر ناهز ٦٦ عاماً. ويعد الهنداوي مقرباً من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقيادياً في حزب الدعوة الإسلامية. وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عام 2010، ترأس خلالها لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية. وتوفي بعد […]

ظهرت المقالة جلطة دماغية تُنهي حياة المقرب من المالكي والنائب السابق محمد الهنداوي أولاً على Eishan.