في ديالى وبابل.. إصابة 4 أشخاص بحادث سير واعتقال متاجر بالأعضاء البشرية

2024-03-27 22:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية في بابل القبض على شخص يتاجر بالأعضاء البشرية.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين عجلتين وقع على الطريق الرابط بين منطقة (جديدة الآغوات) وقضاء الخالص، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة".

وبين أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

وعلى صعيد منفصل، ذكرت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفارز المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل، تلقت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".

وأشارت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري على الفور، ومتابعة ميدانية وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية وإلقاء القبض عليه".

وأوضحت الوكالة أنه "لدى التحقيق معه اعترف بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبلغ 25 مليون دينار عراقي، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل".