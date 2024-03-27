2024-03-27 22:36:08 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عن عودة المتهم بسرقة القرن نور زهير إلى ممارسة صفقاته، فيما اتهمت جهات شيعية لم تسمها بالوقوف خلفه. وقالت نصيف، في تصريحات متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، إن “نور زهير ما زال يعقد الصفقات في ساحة الترحيب في ميناء ام قصر وقبل اسبوع تقريبا عقد صفقة جديدة”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة عالية نصيف: نور زهير عاد إلى ميناء أم قصر لعقد الصفقات.. قوة شيعية متنفذة تقف خلفه أولاً على Eishan.