2024-03-27 22:36:08 - المصدر: منصة إيشان

يترقب العراقيون، شهر نيسان المقبل، الذي قد يكون ساخناً نتيجة تزامن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، مع الذكرى الحادية والعشرين للغزو الأمريكي للعراق. وما زال الحوار الذي ينظمه العراق والولايات المتحدة، بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي “هشاً ومجهولاً”، مع إصرار بغداد على إخراج القوات الأجنبية، وتحجج وواشنطن بتهديد عصابات داعش الإرهابية. وقاد […]

ظهرت المقالة ذكرى الغزو الأمريكي وزيارة السوداني.. نيسان “مثير” بانتظار العراقيين! أولاً على Eishan.