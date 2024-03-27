2024-03-27 22:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إحصائية تتعلق بعمليات تهريب المشتقات النفطية. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الداخلية ولأول مرة تمكنت من تحقيق نسبة 98 % في السيطرة على تهريب المشتقات النفطية خلال الفصل الأول من عام 2024”. وأضاف، أن “الأجهزة الأمنية صادرت 3 ملاين ونصف المليون لتر […]

ظهرت المقالة إحصائية حكومية تقرّب العراق من القضاء على عمليات تهريب المشتقات النفطية أولاً على Eishan.