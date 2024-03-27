2024-03-27 22:42:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، رفع راية الحزن تزامنا مع بدء مراسم استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال مسؤل قسم الاعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العتبة العلوية في كل عام تشهد مراسيم رفع راية الحزن ايذانا بذكرى شهادة امير المؤمنين (عليه السلام) وستشهد الايام القادمة عدة فعاليات وانشطة تستمر لعدة ايام ".