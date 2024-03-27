في وضح النهار.. عجلات مظللة دون أرقام تجوب شوارع البصرة (فيديو)

2024-03-27 22:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رصد مواطنون، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، سيارات مظللة لا تحمل لوحات تسجيل تجوب شوارع مدينة البصرة.

واللافت بحسب ما وثقه المواطنون بمقاطع فيديو تلقتها "بغداد اليوم"، ان هذه العجلات تتجول بحرية دون اعتراضها من قبل شرطة المرور.

وكانت مديرية المرور العامة، قررت في نيسان 2022، منع استخدام التظليل باستثناء السيارات المستوردة وعليها تظليل (أصلي) لدواع واحترازات أمنية.

فيما قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، في (26 تموز 2023)، "تحديد ضوابط تظليل زجاج العجلات، من خلال لجنة مشكّلة في وزارة الداخلية، وضعت آلية التظليل ونسبته والأشخاص المسموح لهم بهذا الأمر، بالإضافة إلى عدد العجلات المسموح بتظليلها ويشمل ذلك المواطنين أيضاً".

وأعلنت وزارة الداخلية في 27 تموز 2023، عن ضوابط نسبة تظليل العجلات وأجورها وحددت الفئات المشمولة، وتكون نسبة التظليل 30% مقابل تسديد مبلغ أجور قدره مليونان وخمسمئة ألف دينار و40% مقابل تسديد الأجور قدرها ثلاثة ملايين وخمسمئة دينار و50% مقابل تسديد مبلغ أجور قدرها 5 ملايين دينار، مع عدم جواز تظليل زجاج المركبة الأمامي وأن لا يكون عاكساً للصورة.

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