2024-03-27 22:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

بدأت مشاهد السير في شوارع العاصمة بغداد، تبدو أكثر هدوءًا وانضباطًا، وهي حالة يمكن وصفها بـ"النادرة" في عراق مابعد 2003، والتي لها ابعاد واسباب عديدة ومختلفة.

وكان المزاج العراقي السيء وروح المنافسة و"العدائية" الناجمة من التراكمات النفسية والاجتماعية والسياسية والامنية خلال السنوات السابقة، تنعكس بشكل كبير على سلوكيات الافراد وفقًا لمراقبين، وواحد من هذه السلوكيات هي طرق قيادة السيارات ولاسيما في العاصمة بغداد المزدحمة.

وتعد القيادة "بتنافس" وعدم اعطاء السائق المجال لعبور عجلة أمامه، سمة معروفة وشائعة في شوارع بغداد، مدفوعة بالمزاج السيء للمواطنين، وكذلك بالعدد الكبير للعجلات وسوء الطرق والشوارع، والتي تجبر السائقين على التعامل بطريقة غير قانونية او صحيحة نتيجة للوضع غير الطبيعي، وان عدم اتباع "مسألة التسابق والتنافس" فيعني انك ستكون في النهاية ولن تستطيع ان تنجو بنفسك من الازدحامات او التوقف لفترة طويلة قبل ايجاد فرصة ثانية.

الا ان مراسل بغداد اليوم، وخلال جولة ليلية مساء اليوم فضلا عن الايام القليلة السابقة، رصد مدى الالتزام الكبير والانضباط في التعامل مع الاشارات المرورية.

وعبّر مواطنون عن رأيهم بالقول ان هذا الانضباط يعني ان العراقيين بدأوا يعطون درسًا في الانضباط للعالم مقارنة بوضعهم وسنوات من الدمار والتخريب وانفلات القانون.

ولعل الالتزام السريع بالقانون يكشف مدى مرونة العراقي والتي تكشفها بصورة اوضح سرعة العراقي في التطبع مع الضوابط والقوانين في الدول الاخرى عندما يسافر العراقي الى تلك الدول.

ويعزز هذا الانضباط "خلية النحل" المتمثلة برجال المرور والذين يتواجدون في الشوارع منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية ليلًا.



