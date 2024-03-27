رئيس الوزراء وأعضاء كتلة الصدارة البرلمانية يؤكدان ضرورة حسم مسألة رئاسة البرلمان

2024-03-27 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء كتلة الصدارة البرلمانية، ضرورة حسم مسألة رئاسة مجلس النواب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الأربعاء، أعضاء كتلة (الصدارة) في مجلس النواب، وجرت خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية دعم خطوات الحكومة، وإجراءاتها الخاصة بأهداف وأولويات برنامجها التنفيذي في النهوض بواقع الخدمات ومكافحة الفقر والبطالة، وكذلك خطواتها المهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي."وأضاف، "كما أكد اللقاء ضرورة حسم مسألة رئاسة مجلس النواب؛ من أجل استكمال العمل التشريعي والرقابي للمجلس، فضلاً عن أهمية التنسيق العالي بين الحكومة واللجان البرلمانية، وعقد الاجتماعات التنسيقية؛ لتأكيد التكامل في العمل والأهداف التي تصبّ في خدمة المواطنين، وتلبية تطلعاتهم في الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي".