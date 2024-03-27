خط الربط الكهربائي العراقي الأردني يدخل الخدمة خلال 3 أيام

2024-03-27 23:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، موعد دخول خط الربط الكهربائي العراقي - الأردني للخدمة، يوم السبت المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، سيتم "تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني يوم السبت المقبل المصادف 30 آذار/ مارس 2024".

ووقع العراق والأردن، يوم الأحد 11 شباط: فبراير 2024، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.

والوثيقة وقعها عن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى رياض عريبي مكلف، وعن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، بحضور مسؤولين من الطرفين.