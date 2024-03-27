2024-03-27 23:48:09 - المصدر: منصة إيشان

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي، الشركة العامة للمنتجات النفطية بتسببها “خسارة مالية كبرى” للدولة بسبب ملف استيراد البنزين المحسن، مشيراً إلى أن الشركة أهدرت 13 ترليون دينار. وبداية آذار الجاري، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق سيعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 […]

ظهرت المقالة ماذا عن مصفيي بيجي وكربلاء؟.. نائب: الدولة تهدر 13 ترليون دينار باستيراد البنزين المحسن أولاً على Eishan.