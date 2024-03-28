مستشار للسوداني: الدولار في طريقه الى مزيد من الانخفاض و70% من تجار العراق دخلوا المنصة

2024-03-28 00:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "الدولار في طريقه الى مزيد من الانخفاض وهو خاضع للعرض والطلب".

وبين، ان "70٪ من تجار العراق يتعاملون مع المنصة بعد ان ‏كانوا 10 بالمئة فقط".

وسبق ان نقلت رويترز عن مسؤول في البنك المركزي العراقي كشف عن تزايد اقبال التجار على المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع الدولار بالسعر الرسمي (1320 دينارا)، والعمل بطريقة منتظمة حيث ان حوالات التجارة الخارجية ارتفعت الى 200 مليون دولار بعد ان كانت 50 مليون دولار فقط العام الماضي.

يشار الى ان الأسواق المحلية وبورصات العملة تشهد منذ أيام انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث بلغ مساء اليوم الأربعاء 1476 ديناراً.