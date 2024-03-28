2024-03-28 00:36:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



كشف صندوق استرداد أموال العراق، أمس الأربعاء، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى إعادة أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقارات خلال العام الحالي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، في بيان: إنَّ "الصندوق تمكن خلال العام الحالي من كشف حسابات للحرس الجمهوري في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) ديناراً، ومبلغ (1,918,486) دولاراً أميركياً، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد- مشاريع الخطة، في مصرف الرافدين، وتمكن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي"، لافتاً إلى أنه "سبق أن تم تحويل المبالغ إلى حسابات خاملة".

وأضاف أنه "استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحري والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراض زراعية ما زالت مسجلة بأسماء أزلام النظام السابق، تم كشف ومصادرة قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو (علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك- قضاء الحويجة- ناحية الملتقى، إذ تمت إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة المالية".

وأشار إلى أنه "تم الكشف عن عملية تزوير وبيع ثلاث دور سكنية في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)".

وأوضح البيان، أنه "تمت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة المالية، وإحالة المقصرين إلى هيئة النزاهة".

وبين أنَّ "الصندوق أعاد إلى وزارة المالية عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دونمات مسجلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً".