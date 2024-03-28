2024-03-28 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعزار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مقر قيادة قوات الحدود لافتتاح عدد من المباني والمقرات الجديدة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار برفقته عدد من قادة الوزارة، مقر قيادة قوات الحدود لافتتاح عدد من المباني والمقرات الجديدة التي تم إنشاؤها حديثاً، واطلع على عمل مركز مراقبة الكاميرات الحدودية، واستمع الى شرح موجز من قائد قوات الحدود عن الجهود المبذولة في تأمين حدود البلاد بشكل عام خاصة في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والآفات العابرة للحدود".وأشاد الوزير، بحسب البيان، "بالجهود المتميزة التي حققتها قوات الحدود في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار والتي أسهمت في استقرار الوضع الأمني داخل البلاد".