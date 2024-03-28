المرور العامة تنوه عن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات

2024-03-28 01:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنوهت مديرية المرور العامة، عن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "يوم الخميس الموافق ٢٨ آذار سيتم قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات لغرض انجاز عملية الاكساء وتخطيط الشوارع".وأضافت ان "القطع سيكون كالاتي:١- من تقاطع النادي باتجاه قرطبة .٢-من ساحة الطيران باتجاه قرطبة.٣-من الخط السريع من جهة النهضة باتجاه قرطبة .٤-من الخط السريع من جهة ملعب الشعب باتجاه قرطبة .واشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات وتعزيز المنطقة بالدوريات والدراجات لغرض انسيابية حركة السير والمرور ".